Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Karagümrük Matias Kranevitter transferini açıkladı!

Fatih Karagümrük Matias Kranevitter transferini açıkladı!

Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Arjantinli ön libero Matias Kranevitter'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 14:42
Fatih Karagümrük Matias Kranevitter transferini açıkladı!

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Toplam 8 sezon River Plate'de oynayan Kranevitter kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giydi. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncumuz, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile de 2 kupa kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

