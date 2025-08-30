CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kocaelispor - Kayserispor maçı canlı | Trendyol Süper Lig

Kocaelispor - Kayserispor maçı canlı | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin yeni ekibi Kocaelispor evinde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Kocaelispor - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 18:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor - Kayserispor maçı canlı | Trendyol Süper Lig

Kocaelispor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor.

KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Appindangoye, Syrota, Muharrem, Tayfur, Show, Ngonge, Can, Mendes, Petkovic

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Albdusamet, Denswil, Carole, Ackah, Ramazan, Mendes, Benes, Cardoso, Tuci

KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Kayserispor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Sandık kayboluyor, Saadet Konağı'nda ortalık karışıyor...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Mourinho'dan ilk açıklama!
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 20:18
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var 20:09
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 19:46
Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! 19:37
F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! 19:30
M. United ilk galibiyetini aldı! M. United ilk galibiyetini aldı! 19:23
Daha Eski
Mourinho'dan ilk açıklama! Mourinho'dan ilk açıklama! 19:17
Hollanda'da pole pozisyonu Piastri'nin! Hollanda'da pole pozisyonu Piastri'nin! 19:07
Can Uzun attı! Frankfurt rahat kazandı Can Uzun attı! Frankfurt rahat kazandı 18:41
Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi 18:27
Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI 18:21
Kocaelispor - Kayserispor | CANLI Kocaelispor - Kayserispor | CANLI 18:05