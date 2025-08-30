Kocaelispor - Kayserispor maçı canlı | Trendyol Süper Lig

Kocaelispor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor.
KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Appindangoye, Syrota, Muharrem, Tayfur, Show, Ngonge, Can, Mendes, Petkovic
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Albdusamet, Denswil, Carole, Ackah, Ramazan, Mendes, Benes, Cardoso, Tuci
KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Kocaelispor - Kayserispor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.