Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Karagümrük 0-2 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fatih Karagümrük 0-2 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig 3. hafta açılış maçında Göztepe, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. İzmir temsilcisi karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 23:24
Fatih Karagümrük 0-2 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Göztepe, Trendyol Süper Lig 3. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren goller 40. dakikada Junior Olaitan ve 65. dakikada Janderson'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Göztepe, ligde puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fatih Karagümrük ise ligde henüz puanla tanışamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

