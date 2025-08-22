Fatih Karagümrük 0-2 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Göztepe, Trendyol Süper Lig 3. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren goller 40. dakikada Junior Olaitan ve 65. dakikada Janderson'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Göztepe, ligde puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fatih Karagümrük ise ligde henüz puanla tanışamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.