İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İkas Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Son haftalarda düşüş yaşayan ve 50 puanla 6. sıraya kadar gerileyen Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Son 3 lig maçını da kaybeden eflatun-sarılılar, Kasımpaşa karşısında çıkış arıyor. Burak Yılmaz ile başarılı bir sezon geçiren Kasımpaşa ise son 5 haftada sadece 1 defa kaybetti. Etkili performansını Eyüpspor karşısında da sürdürmeyi amaçlayan lacivert-beyazlılar 34 puanla 9. sırada bulunuyor. İki takımın da kazanmak istediği karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Peki, İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.