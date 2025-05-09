Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih, Viana, M'Bakata, Ogün, Halil, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Boateng
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Lima, Aliti, Richard, Janvier, Cordova, Sporar, Yusuf, Hwang
GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.