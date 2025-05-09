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Haberler Süper Lig Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 19:47
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Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih, Viana, M'Bakata, Ogün, Halil, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Boateng

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Lima, Aliti, Richard, Janvier, Cordova, Sporar, Yusuf, Hwang

GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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