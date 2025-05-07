Sivas kenetlendi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, Pazar günü sahasında kümede kalma mücadelesi verdiği Bodrum FK'yi konuk edecek. Final gibi karşılaşma öncesinde Sivasspor cephesinde ise adeta seferberlik ilan edildi. Yiğidolar, sezonun en kritik sınavlarından biri olarak değerlendirilen bu karşılaşmaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Tüm şehir kenetlendi ve taraftarının desteğini arkasına almak isteyen kırmızı-beyazlılara destek olmak için satışa çıkarılan biletlere yoğun bir ilgi gösteriyor. Kritik karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

İLK MAÇI BODRUM KAZANDI

Sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan karşılaşmayı Ege ekibi 2-0 kazandı. Olası puan eşitliğinde ikili averaj devreye girecek. Sivas iki farkla kazanırsa ikili averaj eşitlenecek ve genel averaja bakılacak.

ÇAYKUR RİZESPOR KONYA'YA BİLENİYOR

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek bitime 4 hafta kala ligde kalma yolunda avantaj sağlayan Rizespor, gözünü Konya'daki kritik maça çevirdi. Atmacalar, Konyaspor karşısında kazanıp son 3 haftaya rahat girmenin planlarını yapıyor.

ZEKİ İKİNCİ BAHARINDA

Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor'un bu başarısında önemli pay sahiplerinden birisi de kaptan Zeki Yavru... 3-0 kazanılan Eyüp maçında ilk golün asistini yapan 33 yaşındaki sağ bek, bu sezon forma giydiği 32 maçta 8 asist, 2 gol katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.