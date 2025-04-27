Tümosan Konyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Adana Demirspor: Murat, Tolga, Burhan, Burak, Arda, Osman, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Salih, Yusuf

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KONYASPOR İLE ADANA DEMİRSPOR ARASINDA 35. RANDEVU

Tarihleri boyunca 34 defa karşı karşıya gelen Konyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 33. haftasında 35. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 10'unu Konya ekibi kazanırken, 12 mücadeleyi de Adana temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

TÜMOSAN KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.