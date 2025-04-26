Net Global Sivasspor 2-0 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırladı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Net Global Sivasspor, rakibini 2-0 mağlup ederek hanesine önemli bir üç puan yazdırdı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
17. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu kontrol etti.
28. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda yakın kale direğine de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
29. dakikada Manaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda yerden giden top uzak kale direğinin yanından auta gitti.
40. dakikada Samudio'nun ortasında ceza sahası içerisindeki Thalisson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
44. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasu Uğur Çiftçi'nin içeri ortasında Radakovic'in kafayla çevirdiği topu Bekir kale alanı önünde tamamladı. Kaleci Piric, sağına gelen topu çelmeyi başardı fakat pozisyonu iyi takip eden Rodrigues meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
45+3. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, Rodrigues'in ofsayt olması gerekçesiyle golü iptal etti.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
54. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
56. dakikada Bekir Böke, topu kafayla Manaj'a indirdi. Manaj'ın sert şutunda kaleci Kenan Piric, son anda topu kornere çeldi.
62. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
75. dakikada Rodrigues, sol kanattan topla rakiplerini geçerek rakip ceza sahasına girdi. Rodrigues'in sert şutunda kaleci Kenan Piric'ten dönen topu Manaj, ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Net Global Sivasspor, puanını 34'e yükseltti. Onvo Antalyaspor ise 40 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor, güçlü rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Onvo Antalyaspor ise sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.