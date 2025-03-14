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Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Puanlara talibiz

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Puanlara talibiz

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor, Galatasaray deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 19:58
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Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Puanlara talibiz

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor, Galatasaray'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun sözleri...

"PUANLARA TALİBİZ"

"Galatasaray maçı sonuç itibariyle, son iki senedir lige ambargo koyan iki takım var Galatasaray ve Fenerbahçe. Kadroları çok üst düzey. Onlara karşı özel olarak hazırlanmanız gerekiyor. Galatasaray, duran toptan en çok gol atan takım, kazanmaya odaklı bir takım ve sahasında uzun süredir kaybetmiyor. Biz, geçen haftanın moraliyle buraya istediğimiz şekilde geldik. Bugün burada biz kendimizi rahata çıkaracak her puana, puanlara talibiz. Bugün de bunu burada göstermek istiyoruz. 3 gün çok iyi çalıştık, zamanımız da vardı, top oyuncularda artık. İnşallah bugün de burada güzel bir oyun ve puan, puanlarla ayrılan biz oluruz. Bizim gerçekten çok ihtiyacımız var. Arka blokla aramızı açmak, bunun derdinde olmak istiyoruz son haftalara girmeden önce."

"ZOR ANLAR YAŞATMAYA GELDİK"

"Galatasaray'ın geçen seneki oyunlarının üstünde olduklarını düşünmüyorum. İki sene üst üste şampiyon oldular. Okan Buruk ile birlikte değerli işler yapıyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray özelinde bir lig oluyor iki senedir. Diğer takımlar da kendilerini konumlandırmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Biz onlara zor anlar yaşatmaya geldik. Ama kolay bir maç olmayacak. Bunu kabul etmemiz gerekiyor."

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