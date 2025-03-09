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Haberler Süper Lig Net Global Sivasspor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Net Global Sivasspor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 13:22
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Net Global Sivasspor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor.

24 puan ile 17. sırada düşme hattında bulunan Net Global Sivasspor, 36 puan ile 6. sırada bulunan İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

NET GLOBAL SİVASSPOR-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Samuel, Charisis, Bekir, Koita, Garry Rodrigues, Rey Manaj

Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Miroshi, Ahmed, Matsuki, Juan

NET GLOBAL SİVASSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Net Global Sivasspor-Göztepe mücadelesi 9 Mart Pazar günü saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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