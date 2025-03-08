Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bellona Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi ekip hata yapmak istemiyor. 24 puanla küme düşme hattında yer alan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Son maçını kaybederek yara alan Kayserispor, iç saha avantajını kullanarak küme düşme hattından çıkmanın yollarını arıyor. Çağdaş Atan yönetiminde son maçını kazanan Başakşehir ise üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. 36 puanla 7. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELLONA KAYSERİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

BELLONA KAYSERİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 39. RANDEVU

Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak Kayserispor ile Başakşehir 39. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 13'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 13 mücadeleyi de turuncu lacivertliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Başakşehir maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.