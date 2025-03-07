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Haberler Süper Lig Sipay Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sipay Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 22:27 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 22:51
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Sipay Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Maç, Bodrum'daki Grey Beton Stadyumu'nda oynandı.

Maçın ilk yarısı, her iki takımın da etkili ataklar geliştirmesiyle geçti. 14. dakikada Sipay Bodrum FK, Okita'nın kaleci Gianniotis'tan dönen şutuyla tehlike yarattı ancak Puscas, dönen topu tamamlamayı başaramadı. 26. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta, Winck'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Diogo Sousa'ya takıldı. 31. dakikada ise Kasımpaşa'dan Gökhan Gül'ün uzak mesafeden şutu, Diogo Sousa tarafından kontrol edildi.

Maçın ilk yarısında başka önemli pozisyonlar da yaşandı. 45. dakikada Brekalo'nun sert vuruşunda top, Diogo Sousa'dan oyun alanına döndü. 45+3'te ise Sipay Bodrum FK, Fredy ile net bir fırsattan yararlanamayarak ilk yarıyı golsüz tamamladı.

İkinci yarıda da her iki takımın atakları hız kesmedi. 50. dakikada Kasımpaşa'nın Barak ile kaleye gönderdiği şut, direğin üzerinden dışarıya çıktı. Bir dakika sonra Fredy'nin şutunda top direkten döndü. 64. dakikada Okita'nın şutunda kaleci Gianniotis başarılı bir kurtarış yaptı.

Sipay Bodrum FK, 73. dakikada maçta aradığı golü buldu. Ege Bilsel'in pasıyla ceza sahasına giren Fredy, kaleci Gianniotis'i geçerek topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Son dakikalarda Sipay Bodrum FK, farkı artırma fırsatından yararlanamadı. 90+2'de Seferi'nin şutunu Gianniotis kurtardı, ardından Fredy'nin vurduğu top direğin üstünden auta gitti.

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