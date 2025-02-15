Jose Mourinho ve Vincenzo Montella Başakşehir - Bodrum FK maçını tribünden beraber takip etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir - Bodrum FK maçını stadyumdan takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, evinde Bodrum FK ile karşılaşıyor. Bu müsabakanın önemli konukları da vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski yardımcı antrenörü olan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'i, İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı stadyumdan izledi.

Mourinho ile Montella'nın bir süre sohbet ettiği görüldü.