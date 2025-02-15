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Haberler Süper Lig Gaziantep FK 2-1 Net Global Sivasspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK 2-1 Net Global Sivasspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, uzatma dakikalarında bulduğu gol ile Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. İşte karşılaşmanın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 15:36
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Gaziantep FK 2-1 Net Global Sivasspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada gol perdesini 26. dakikada penaltıdan Manaj açtı ve Net Global Sivasspor 1-0 öne geçti.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Gaziantep FK'dan Kozlowski skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda ise 90+1. dakika'da Arda Kızıldağ'ın golü ile ev sahibi Gaziantep FK, mücadelede 2-1 öne geçti ve skor belirlendi.

Gaziantep FK gelecek haftayı BAY geçecek.

Konuk ekip Net Global Sivasspor ise Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.

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