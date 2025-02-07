Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor CANLI İZLE (Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Burak, Kilama, Calvo, Cemali, Abdulkadir, Massanga, Görkem, Fernandes, Boutobba, Aboubakar

REEDER SAMSUNSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Reeder Samsunspor - Hatayspor maçı 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başladı.

REEDER SAMSUNSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 6. RANDEVU

Reeder Samsunspor ile Atakaş Hatayspor 6. kez rakip oldu. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 3'ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 2 mücadeleden ise Atakaş Hatayspor üstün ayrıldı.