Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında Tümosan Konyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 21 puanla 15. sırada yer alan Konya temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Bodrum FK ise 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Volkan Demirel'in öğrencileri, kötü gidişe son vermek istiyor. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜMOSAN KONYASPOR - SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı 31 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
TÜMOSAN KONYASPOR - SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.