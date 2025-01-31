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Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak isteyen iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Bodrum temsilcisi, 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde çıkış arayan deplasman takımı zorlu mücadelede etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 21 puanla 15. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Recep Uçar'ın öğrencileri ise kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu mücadelede hata yapmak istemeyen ev sahibi takımda son haftaların formda ismi Kramer'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Peki, Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 14:44 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 14:50
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Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında Tümosan Konyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 21 puanla 15. sırada yer alan Konya temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Bodrum FK ise 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Volkan Demirel'in öğrencileri, kötü gidişe son vermek istiyor. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜMOSAN KONYASPOR - SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı 31 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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