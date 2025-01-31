İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında İkas Eyüpspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, Avrupa kupalarında yer almak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 36 puanla 4. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Eyüp deplasmanına konuk olacak Sivasspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 23 puanla 13. sırada yer alan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, Üst sıralar için mücadele etmek istiyor. Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'a transfer olduğu ev sahibi takımda Mame Thiam'ın sarı kart cezasının son bulması ise teknik heyeti sevindirdi. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İKAS EYÜPSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı 31 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
İKAS EYÜPSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.