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Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında İkas Eyüpspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak isteyen rakibine karşı hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, Arda Turan önderliğinde sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. 23 puanla 13. sırada yer alan ve Üst sıralara mücadele etmek isteyen Ömer Erdoğan'ın öğrencileri ise üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. Zorlu mücadelede hata yapmak istemeyen Eyüpspor'da Ahmet Kutucu Galatasaray'a transfer olurken, Bodrum FK maçında cezası bulunan ve forma giyemeyen Mame Thiam geri döndü. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 10:10
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İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında İkas Eyüpspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, Avrupa kupalarında yer almak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 36 puanla 4. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Eyüp deplasmanına konuk olacak Sivasspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 23 puanla 13. sırada yer alan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, Üst sıralar için mücadele etmek istiyor. Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'a transfer olduğu ev sahibi takımda Mame Thiam'ın sarı kart cezasının son bulması ise teknik heyeti sevindirdi. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İKAS EYÜPSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı 31 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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