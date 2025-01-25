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Haberler Süper Lig Göztepe Sportif Direktörü Mance: Romulo'yu kışın satma planımız yok

Göztepe Sportif Direktörü Mance: Romulo'yu kışın satma planımız yok

Göztepe'de Sportif Direktör Ivan Mance, Romulo'yu kış sezonunda satma gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 13:08
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Göztepe Sportif Direktörü Mance: Romulo'yu kışın satma planımız yok

Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de Sportif Direktör Ivan Mance, Brezilyalı golcü Romulo Cardoso hakkında açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan transfer söylentilerine açıklık getiren Mance, Romulo'yu kış sezonunda satma gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurguladı.

Sportif Direktör Ivan Mance, Romulo'nun satın alma opsiyonunun kullanılmasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:"Kulüp hissedarlarımız Sport Republic ve Mehmet Sepil'e, Romulo'yu kalıcı transferle satın alma opsiyonunu aktif hale getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu karar, güzel kulübümüzün genç oyunculara yatırım yapma ve onları geliştirme stratejimizin açık bir göstergesidir. Ayrıca, son dönemdeki birçok söylentiye yanıt olarak, Göztepe'nin planının Romulo da dahil olmak üzere tüm oyuncuları sezon sonuna kadar bir arada tutmak ve takımımızı karşılaşacağımız tüm zorluklara en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki tüm zorluklarda takımımızın güçlü olmasını istediğimiz için, onu bu kış satma gibi bir planımız bulunmamaktadır."

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