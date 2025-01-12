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Haberler Süper Lig Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele eden iki takım da sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran ve Ömer Erdoğan'ı getiren ev sahibi takım, son 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19 puanla 15. sırada yer alıyor. 21 puanla 11. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Alanyaspor ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 12:10
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Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 19. hafta müsabakasında Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran ev sahibi takım, Ömer Erdoğan'ı göreve getirdi. Sivasspor, son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşmayı kazanmak isteyen Yiğidolar, üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta Sivas deplasmanına konuk olacak Alanyaspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 21 puanla 11. sırada yer alan Sami Uğurlu'nun öğrencileri, üst sıralarda yer almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NET GLOBAL SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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