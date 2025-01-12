Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 19. hafta müsabakasında Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran ev sahibi takım, Ömer Erdoğan'ı göreve getirdi. Sivasspor, son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşmayı kazanmak isteyen Yiğidolar, üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta Sivas deplasmanına konuk olacak Alanyaspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 21 puanla 11. sırada yer alan Sami Uğurlu'nun öğrencileri, üst sıralarda yer almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NET GLOBAL SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
NET GLOBAL SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.