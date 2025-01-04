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Haberler Süper Lig ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI | Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI | Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 2 maçı da kazanan ev sahibi takım, ligin son sırasından kurtulmak istiyor. Eksi 3 puan silme cezasının ardından 5 puan ile 19. sırada yer alan mavi şimşekler, güçlü rakibi karşısında kazanmak için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında yer almak isteyen Başakşehir ise son 2 lig maçını kazanamadı. 23 puanla 7. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, son sırada yer alan rakibi karşısında çıkış arıyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 12:40
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ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI | Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - Başakşehir maçını canlı izlemek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, mücadele öncesi yaşanan gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. Ligde son oynadığı Beşiktaş ve Hatayspor maçlarını kazanarak, moral bulan mavi şimşekler, güçlü rakibi karşısında da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Eksi 3 puan silme cezası alan ve 5 puanla 19. sırada yer alan Adana Demirspor, taraftarı önünde kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde UEFA Konferans Ligi'ne veda eden ve ligde 7. sırada yer alan Başakşehir, ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen turuncu-lacivertliler, son 2 lig maçını da kazanamadı. Peki, Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Başakşehir maçı 4 Aralık Cumartesi günü 13.30'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YUSUF SARI BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU

17. hafta maçlarının ardından devre arasına giren Süper Lig'de sürpriz bir transfer haberi geldi. Bu sezon Adana Demirspor'da forma giymeye devam eden Yusuf Sarı, Başakşehir ile anlaştı. Transfer detayları kamuoyu ile paylaşılırken, 26 yaşındaki A Milli futbolcu 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Yusuf Sarı transferi hakkında açıklamalarda bulunan Başakşehir, "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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