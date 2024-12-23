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Haberler Süper Lig Başakşehir 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Başakşehir 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. İstanbul temsilcilerinin nefes kesen mücadelesi 2-2 eşitlik ile sonuçlandı. İşte maçın detayları…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 19:54 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 21:55
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Başakşehir 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile bitti ve takımlar sahadan birer puan ile ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Kasımpaşa'da maçın henüz 3. dakikasında Da Costa, fileleri havalandırarak deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi.

Krzysztof Piatek, Başakşehir'in dakika 9'da ceza sahası içerisinde elle oynama sebebiyle kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve Kasımpaşa'nın dakika 3'te bulduğu gole hızlı yanıt verdi: 1-1.

Piatek, dakika 42'de kazanılan 2. penaltıyı da gole çevirerek Başakşehir'i 1. yarının sonlarında 2-1 öne geçirdi.

PIATEK GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Süper Lig'de 11. ve 12. golünü Kasımpaşa karşısında kaydeden Piatek, gol krallığında tek başına zirveye oturdu.

İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 2-1 KASIMPAŞA

Gökhan Gül'ün 68. dakikada kaydettiği golü ile Kasımpaşa skoru eşitledi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

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