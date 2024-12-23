Başakşehir 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile bitti ve takımlar sahadan birer puan ile ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Kasımpaşa'da maçın henüz 3. dakikasında Da Costa, fileleri havalandırarak deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi.
Krzysztof Piatek, Başakşehir'in dakika 9'da ceza sahası içerisinde elle oynama sebebiyle kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve Kasımpaşa'nın dakika 3'te bulduğu gole hızlı yanıt verdi: 1-1.
Piatek, dakika 42'de kazanılan 2. penaltıyı da gole çevirerek Başakşehir'i 1. yarının sonlarında 2-1 öne geçirdi.
PIATEK GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE
Süper Lig'de 11. ve 12. golünü Kasımpaşa karşısında kaydeden Piatek, gol krallığında tek başına zirveye oturdu.
İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 2-1 KASIMPAŞA
Gökhan Gül'ün 68. dakikada kaydettiği golü ile Kasımpaşa skoru eşitledi: 2-2.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.