  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Alanyaspor evinde farklı kazandı

Alanyaspor evinde farklı kazandı

Alanyaspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi, Sami Uğurlu ile iki iç saha maçında iki galibiyet aldı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Fidan Aliti ile 88 ve 90. dakikalarda Ui-jo Hwang attı. Alanyaspor, bu sonuçla teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iç sahada çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi, Uğurlu ile daha önce de sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti. Alanyaspor ayrıca 3-0'lık skorla bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor evinde farklı kazandı
Alanyaspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi, Sami Uğurlu ile iki iç saha maçında iki galibiyet aldı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Fidan Aliti ile 88 ve 90. dakikalarda Ui-jo Hwang attı. Alanyaspor, bu sonuçla teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iç sahada çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi, Uğurlu ile daha önce de sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti. Alanyaspor ayrıca 3-0'lık skorla bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.
Zalewski'de geri sayım başladı! İmza an meselesi
G.Saray'dan PSG'nin stoperine kanca!
DİĞER
DERBİ HABERİ: Avrupa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşuyor! Immobile ve Mourinho manşetleri süsledi...
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK'nın "Meşrulaşma" hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği
Mourinho'dan flaş Samet kararı! İşte F.Bahçe'nin Başakşehir 11'i
G.Saray'a derbi öncesi müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı zirveyi karıştırdı Eczacıbaşı zirveyi karıştırdı 01:16
Halkbank zirvede Halkbank zirvede 01:15
Nwakaeme etkisi Nwakaeme etkisi 01:06
Madrid yara aldı! Arda LaLiga tarihine geçti Madrid yara aldı! Arda LaLiga tarihine geçti 00:58
Kenan Yıldız'lı Juve 2 puan bıraktı! Kenan Yıldız'lı Juve 2 puan bıraktı! 00:58
Arda Güler'in golüne ofsayt engeli! Arda Güler'in golüne ofsayt engeli! 00:58
Daha Eski
Madrid yara aldı! Arda LaLiga tarihine geçti Madrid yara aldı! Arda LaLiga tarihine geçti 00:57
Kenan Yıldız'lı Juve 2 puan bıraktı! Kenan Yıldız'lı Juve 2 puan bıraktı! 00:43
Arda Güler'in golüne ofsayt engeli! Arda Güler'in golüne ofsayt engeli! 00:24
Alanyaspor evinde farklı kazandı Alanyaspor evinde farklı kazandı 00:18
G.Saray'a derbi öncesi müjdeli haber! G.Saray'a derbi öncesi müjdeli haber! 00:09
F.Bahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi F.Bahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi 00:09