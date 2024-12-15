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Alanyaspor evinde farklı kazandı
Alanyaspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi, Sami Uğurlu ile iki iç saha maçında iki galibiyet aldı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Fidan Aliti ile 88 ve 90. dakikalarda Ui-jo Hwang attı. Alanyaspor, bu sonuçla teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iç sahada çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi, Uğurlu ile daha önce de sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti. Alanyaspor ayrıca 3-0'lık skorla bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.
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