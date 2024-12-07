Başakşehir FK-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Başakşehir FK-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Başakşehir FK ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş ile berabere kalan Hatayspor, Çağdaş Atan yönetiminde bu sezon bir türlü çıkış yakalayamayan Başakşir FK'ya karşı puan veya puanlar almak istiyor. Ligin son sıralarında yerini alan Rıza Çalımbay'ın takımına karşı hata yapmak istemeyen Başakşehir, çıkış yakalamak istiyor

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir FK-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir FK-Hatayspor maçı 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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