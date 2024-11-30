Samsunspor 4-0 Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+3. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Samsunspor, Süper Lig'de 29 puana yükseldi ve maç fazlasıyla puan durumunda 3. sırada yer aldı Bodrum FK ise 11 puanla 17. sırada kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak, Bodrum FK ise bay geçecek.