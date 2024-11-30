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Haberler Bodrum FK Volkan Demirel: Samsunspor'a karşılık veremedik!

Volkan Demirel: Samsunspor'a karşılık veremedik!

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-0 yenilen Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, "İkinci yarıdaki Samsun oyuna karşılık veremedik." dedi.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 16:19
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Volkan Demirel: Samsunspor'a karşılık veremedik!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 4-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, "İkinci yarıdaki Samsun oyuna karşılık veremedik." dedi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Samsun'un zor bir deplasman olduğuna işaret eden Demirel, "Hem Samsunspor'un ligdeki konumundan ötürü hem de oyunlarından ötürü kutluyorum. Kendi adıma iyi hazırlandığımızı düşünüyordum. İlk yarıdaki oyun biraz olsun Samsunspor'a ayak uydurabilmemizi sağladı. Ama ikinci yarıda o 45. dakikada ilk verdiğimiz pozisyondan sonra biraz oyun hakimiyeti hem Samsunspor'un oldu hem de buldukları gollerle farkı açmaya çalıştılar. İlk yarıdaki oyun çalıştığımız gibi karşılık buldu. Sadece bir duran toptan gelen bir gol var. Ama ikinci yarıdaki Samsun oyuna karşılık veremedik." ifadesini kullandı.

Demirel, ikinci golden sonra tamamen oyundan düştüklerine dikkat çekerek, "Şu durumda yapmamız gereken bu maçtan sonra ayağa kalkabilmek, ona göre bir reaksiyon verebilmek. Bir bay haftası yaşayacağız. Artık bu maçı unutup, ondan sonraki haftaki maçımıza en iyi şekilde hazırlanarak içerideki maçımızı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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