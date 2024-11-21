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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 12:51
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Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

İŞTE AÇIKLANAN PROGRAM:

23 Kasım Cumartesi

13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün

16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00: Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar

13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi

20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

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