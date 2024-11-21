Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
İŞTE AÇIKLANAN PROGRAM:
23 Kasım Cumartesi
13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün
16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00: Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar
13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi
20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen