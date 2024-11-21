Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

İŞTE AÇIKLANAN PROGRAM:

23 Kasım Cumartesi

13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün

16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00: Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar

13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi

20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen