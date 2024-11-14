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Haberler Süper Lig VAR’da en çok Çoşkun var

VAR’da en çok Çoşkun var

İlk 12 haftada 13 kez VAR’da yer alan Mustafa İlker Coşkun, zirvede. 9’ar maça atanan Cihan Aydın ve Mehmet Türkmen de en fazla düdük çalan hakemler oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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VAR’da en çok Çoşkun var

Lig'de ilk 12 haftada 9'ar maça atanan Cihan Aydın ve Mehmet Türkmen en fazla düdük çalan hakemler oldu. Mustafa İlker Coşkun da 13 kez VAR'da yer aldı. Zorbay Küçük (8), Kadir Sağlam, Direnç Tonusluoğlu, Muhammet Ali Metoğlu ve Oğuzhan Çakır da 7'şer defa düdük çaldı.

ÖZGÜR YANKAYA İKİNCİ SIRADA

VAR görevini en fazla üstlenen isim Mustafa İlker Coşkun oldu. Coşkun, MHK tarafından 13 maça VAR olarak atandı. Özgür Yankaya 12, Onur Özütoprak da 11 defa bu görevi üstlendi. Volkan Ahmet Narinç ise 9 kez Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) unvanıyla VAR odasına girdi.

KIRMIZIDA TÜRKMEN

Süper Lig'de oynanan 12 mücadelede 9 defa düdük çalan Mehmet Türkmen, aynı zamanda en fazla kırmızı kartına başvuran isim oldu. Mehmet Türkmen, 3'ü çift sarıdan, 1'i de direkt olmak üzere toplam 4 kez kırmızı kartına başvurarak bu alanda zirvede yer aldı.

METOĞLU'DAN 52 SARI KART

Süper Lig'de Muhammet Ali Metoğlu, gösterdiği 52 sarı kartla bu alanda zirvede yer aldı. Metoğlu, 1 kez de çift sarı karttan kırmızı karta başvurdu. Ligde en fazla sarı kartına başvuran hakem olan Muhammet Ali Metoğlu'nu 40 kartla Kadir Sağlam takip etti.

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