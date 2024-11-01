PFDK'dan A Spor muhabirine saldıran Sezgin Gülnar'a ceza

PFDK, Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar'a Galatasaray derbisinin ardından basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

İŞTE PFDK kararları;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 31.10.2024 tarih ve 18 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 25.10.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve aynı talimatın 4/2. maddesinin uygulanması suretiyle 1.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi BEDİRHAN DURAK'ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. antrenörü NEDİM ASKERİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST D2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 26.10.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 157.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY 206 ve KUZEY 207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ANTHONY JUNIOR DENNIS'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 26.10.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY 209 MİSAFİR blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 27.10.2024 tarihinde Gaziantep Stadyumunda oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve aynı talimatın 4/2. maddesinin uygulanması suretiyle 1.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Başkanı MEMİK YILMAZ'ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

7- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 27.10.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-108-206-207-208, GÜNEY TRİBÜN 118-119-120-218-219-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi SEZGİN GÜLNAR'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılması, olayın oluş şekli ve adı geçen kişinin eyleminin ağırlığı dikkate alınarak cezanın "üst sınırdan" tayin edilmesi ve sevke konu eylemin bir basın mensubuna yönelik ve görevini yaptığı esnada gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 4/2. maddesi uyarınca "üst sınırdan tayin edilen cezanın 1/3 oranında arttırılarak" 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. görevlisi UMUT KÖSE'nin, 25.10.2024 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. görevlisi UMUT KÖSE'nin, ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- AHLATCI ÇORUM FK Başkanı OĞUZHAN YALÇIN'ın, 26.10.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK Başkanı OĞUZHAN YALÇIN'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN B, B1, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın, 26.10.2024 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 20.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KOCAELİSPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, 27.10.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMASPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BORDO SPORTIF A.Ş. KAPALI TRİBÜNÜ C BLOK blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 27.10.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMASPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- ERZURUMSPOR FK'nın, 27.10.2024 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 27.10.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN A-B ve DOĞU MARATON TRİBÜN MARATON blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

19- SARIYER Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan SARIYER-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 27.10.2024 tarihinde oynanan E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR-KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM ÜLÜM'ün, 27.10.2024 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi MEHMET KALKAN'ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi MEHMET KALKAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- GİRESUNSPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü TAYFUN AYDIN'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Kulübü antrenörü VEDAT BATTAL'ın, 26.10.2024 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, 26.10.2024 tarihinde oynanan SOMASPOR-NAZİLLİ SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- 23 ELAZIĞ FK'nın, 26.10.2024 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FK-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- KUŞADASISPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan BURSASPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.'nin, 26.10.2024 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-ERGENE VELİMEŞE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- MUĞLASPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 26.10.2024 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 8.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü sporcusu EMREHAN ÖZÇELİK'in, 26.10.2024 tarihinde oynanan ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR-T. METAL 1963 SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü sporcusu EMREHAN ÖZÇELİK'in, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü sporcusu EMREHAN ÖZÇELİK'in, cezalı olmasına rağmen akredite alanda yer almasından dolayı 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- T. METAL 1963 SPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR-T. METAL 1963 SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- UŞAK SPOR A.Ş.'nin, 26.10.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-FATSA BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- TİRE 2021 FK'nın, 26.10.2024 tarihinde oynanan TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ-BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK Başkanı HÜMA YÜKSEL'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK idarecisi GÖKHAN YILMAZ'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK idarecisi MUSTAFA SERKAN YAĞCI'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK idarecisi OĞUZHAN TÜRKÜSEV'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK malzemecisi YİĞİT FERHAT EŞBİLEN'in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- BALIKESİRSPOR Kulübü idarecisi AZİZCAN ÖZDEMİR'in, 26.10.2024 tarihinde oynanan TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ-BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübü sporcusu ALİ KARAKAYA'nın, rakip takım seyircisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.050.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- 10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, 26.10.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, ihraç sonrası rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- POLATLI 1926 SPOR Kulübü sporcusu ARDA ÇAĞAN ÇELİK'in, 26.10.2024 tarihinde oynanan POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ-BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada POLATLI 1926 SPOR Kulübü görevlisi EMRAH TÜMTÜRK'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR Kulübü sporcusu BERTU ALİCAN ÖZYÜREK'in, 26.10.2024 tarihinde oynanan POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ-BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR Kulübü sporcusu YAVUZ KOÇ'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- ORDUSPOR 1967 A.Ş. sporcusu ÖMER ALPER TATLISU'nun, 26.10.2024 tarihinde oynanan KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- KIRIKKALE FK SPOR Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-DENİZLİSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübü görevlisi BORA TUNÇ'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- DENİZLİSPOR Kulübü kaleci antrenörü FEVZİ TUNCAY'ın, 26.10.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-DENİZLİSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü EMRE GÜRSOY'un, 26.10.2024 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR-İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. sporcusu ANIL KARA'nın, 26.10.2024 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.-NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- YENİ MALATYASPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.'nin, statüye aykırılık nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- POLATLI 1926 SPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- ÇANKAYA SPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.