Konyaspor teknik direktör Recep Uçar'la anlaştığını açıkladı

TÜMOSAN Konyaspor, resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Recep Uçar ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Konyaspor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Recep Uçar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.