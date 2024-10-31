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Haberler Süper Lig

Konyaspor teknik direktör Recep Uçar'la anlaştığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 11:40
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Konyaspor teknik direktör Recep Uçar'la anlaştığını açıkladı

TÜMOSAN Konyaspor, resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Recep Uçar ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Konyaspor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Recep Uçar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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