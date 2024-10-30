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Haberler Süper Lig

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın geride kalmasının ardından takımların şampiyon olma yüzdeleri açıklandı. İşte yapılan araştırmaya göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimalleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 10:24 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 10:46
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Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı ağırladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Youssef En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Bu karşılaşmayla birlikte ligde 20 puana yükselen sarı-lacivertliler, zirveyi takibini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'in 10. haftasının kapanış karşılaşmasında ise derbi heyecanı yaşandı, Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle ezeli rakibini 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ernest Muçi'nin 90+4. dakikada attığı gol, Beşiktaş'ın kazanmasına yetmedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte ligde puanını 28'e yükseltti ve en yakın rakibinin 6 puan üstünde liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 10. haftanın geride kalmasının ardından, Euro Club Index sitesi şampiyonluk ihtimallerini bir kez daha güncelledi.

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY YÜZDE 65.9 ŞAMPİYON

Euro Club Index'in verilerine göre, ligde şimdiye kadar çıktığı 10 maçta sadece Kasımpaşa karşısında 2 puan kaybeden ve 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini yüzde 65.9 olarak belirledi.

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE YÜZDE 25.9 ŞAMPİYON

Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı yüzde 25.9, Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise yüzde 4.5 olarak gösterildi. Küme düşecek takımlar ise Adana Demirspor, Hatayspor ve Bodrum FK olarak öngörüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Euro Club Index, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda ilk 5 sıranın puan tahminini ise şu şekilde yaptı:

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Galatasaray: 92 puan

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe: 88 puan

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Beşiktaş: 78 puan

Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Başakşehir: 59 puan

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