Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın geride kalmasının ardından takımların şampiyon olma yüzdeleri açıklandı. İşte yapılan araştırmaya göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimalleri...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 10:24 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 10:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Süper Lig'in 10. haftasının kapanış karşılaşmasında ise derbi heyecanı yaşandı, Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle ezeli rakibini 2-1 mağlup etti.
Ernest Muçi'nin 90+4. dakikada attığı gol, Beşiktaş'ın kazanmasına yetmedi.
Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte ligde puanını 28'e yükseltti ve en yakın rakibinin 6 puan üstünde liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 10. haftanın geride kalmasının ardından, Euro Club Index sitesi şampiyonluk ihtimallerini bir kez daha güncelledi.
GALATASARAY YÜZDE 65.9 ŞAMPİYON
Euro Club Index'in verilerine göre, ligde şimdiye kadar çıktığı 10 maçta sadece Kasımpaşa karşısında 2 puan kaybeden ve 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini yüzde 65.9 olarak belirledi.
FENERBAHÇE YÜZDE 25.9 ŞAMPİYON
Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı yüzde 25.9, Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise yüzde 4.5 olarak gösterildi. Küme düşecek takımlar ise Adana Demirspor, Hatayspor ve Bodrum FK olarak öngörüldü.
Euro Club Index, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda ilk 5 sıranın puan tahminini ise şu şekilde yaptı:
Galatasaray: 92 puan
Fenerbahçe: 88 puan
Beşiktaş: 78 puan
Başakşehir: 59 puan
Trabzonspor: 56 puan
DİĞER