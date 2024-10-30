Süper Lig'de şampiyonluk yüzdeleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte ligde puanını 28'e yükseltti ve en yakın rakibinin 6 puan üstünde liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 10. haftanın geride kalmasının ardından, Euro Club Index sitesi şampiyonluk ihtimallerini bir kez daha güncelledi.