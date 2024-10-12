Sadece Türk’e var

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Karadağ'la milli maç için gittiği Samsun'da Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Hacıosmanoğlu, "Gündeminizde yabancı VAR hakemi var mı?" sorusu üzerine, "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?" yanıtını verdi. Samsunspor'un renklerinin Türkiye'nin renkleri olduğuna da dikkati çeken İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu "Samsun bizim şehrimiz, bizim rengimiz de kırmızı beyaz. Sivas'a gittik, orada da kırmızı beyaz" ifadelerini kullandı. Başkan Hacıosmanoğlu, "Başkanımız Yüksel Yıldırım burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor. Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden Başkan Yüksel Yıldırım'ı tebrik ediyorum" diye konuştu

TRABZON İLE SAMSUN ARASINDA SORUN OLMAZ

Samsun ve Trabzon şehirleri arasında sporitf anlamda bir sorun bulunmadığınaın altını çizen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Trabzon ile Samsun'un arasında sorun olma gibi bir durum söz konusu değil. Ben Samsunspor forması giyip Samsunsporlu seyircilerin arasında da maç seyredeceğim. Artık bu iklimi değiştirelim" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Yüksel Yıldırım, Başkan Hacıosmanoğlu'na Samsunspor forması hediye ederken, Hacıosmanoğlu da Yıldırım'a Milli Takım forması takdim etti.