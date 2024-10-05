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Haberler Süper Lig

Kasımpaşa - Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Kasımpaşa - Bodrum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 13:27
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Kasımpaşa - Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

KASIMPAŞA - BODRUM FK MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Ahmet, Fredy, Seferi, Dimitrov, Puşcaş

Kasımpaşa - Bodrum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kasımpaşa - Bodrum FK maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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