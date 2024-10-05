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Haberler Süper Lig

Göztepe 3 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCU ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig 8. haftada Göztepe, kendi sahasında Sivasspor'u ağırladı. 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetti. Arka arkaya gollerin kaydedildiği karşılaşmayı uzatmalardaki golü ile Göztepe 3 - 2 kazandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 15:51 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 18:11
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Göztepe 3 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCU ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig 8. haftada Göztepe, kendi sahasında Sivasspor'u ağırladı. 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetti. Mücadelenin 11'leri şu şekildeydi;

Göztepe: Lis, Nazım, Taha, Heliton, İsmail, Djalma, Dennis, Solet, Tijanic, Romulo, Juan

Sivasspor: Ali, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Garry, Charis, Samuel, Balde, Fode

Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasından 10 dakika sonra Göztepe, 2 - 0 üstünlük kurmayı başardı ve dakika 6'da Romulo, dakika 10'da I. Solet ile fileleri havalandırdı.

İlk yarıyı ev sahibi takım önde kapattı.

İkinci yarıda Sivasspor, Uğur Çiftçi'nin 55. dakikada kaydettiği gol ile durumu 2 - 1 yaptı.

Golün üstünden birkaç dakika geçmişken Sivasspor bu kez Q. Menig'in golü ile dakika 57'de beraberliği yakaladı.

Uzatmalarda (90+4) Fofana'nın golü ile Göztepe evinde 3 puanı kazandı.

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