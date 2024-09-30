KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE | Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda oynanacak?

Kayserispor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler araştırmalara başladı. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı oynanacak? Detayları sizler için derledik.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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