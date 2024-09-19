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Haberler Süper Lig

Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sayılı saatler kala takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya hesaplarından antrenman görüntülerini paylaşan Süper Lig devleri, taraftarlara kaliteli bir mücadele verileceğinin sinyallerini gönderiyor. İşte antrenmanlardan kareler... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 15:55 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 16:41
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Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak olan derbiye, ülkedeki milyonlarca futbolsever dışında dünya genelinde yoğun bir ilgi var. Transfer döneminde takımların renklerine bağladığı yıldız oyuncular sayesinde bu sezon Süper Lig'de mücadelenin zirve yapacağı rahatlıkla öngörülebiliyor. İşte takımların büyük derbi öncesi hazırlıkları...

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 💪 #FBvGS pic.twitter.com/EId6aoJ4Yg

GALATASARAY'IN HAZIRLIKLARI

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, topla ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ile orta ve şut çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro İcardi antrenmanda yer aldı.

100'DEN FAZLA ÜLKEDE CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak ve dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Dev mücadelede 24 stadyum kamerasıyla sporseverler müsabakanın her anını izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak. Öte yandan 100 kişilik prodüksiyon ekibi ve yayın aracı OBVAN içerisinde bulunan 20 kişilik ekiple derbi ekranlara gelecek.

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