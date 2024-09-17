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Haberler Süper Lig

İşte Derbi Tarihleri

Süper Lig'de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların programı belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların programları açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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İşte Derbi Tarihleri

Süper Lig'de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların programı belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların programları açıklandı. Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da, 11. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da, 15. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da, 16. haftadaki Galatasaray - Trabzonspor maçı ise 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak.

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