İşte Derbi Tarihleri

Süper Lig'de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların programı belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların programları açıklandı. Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da, 11. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da, 15. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da, 16. haftadaki Galatasaray - Trabzonspor maçı ise 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak.