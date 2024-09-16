Alanya'da sessizlik

Hatayspor'un Beşiktaş'tan transferi Vincent Aboubakar, maçın 59. dakikasında oyuna dahil oldu ve yeni takımının formasıyla ilk kez mücadele etti. Kamerunlu golcü ilk maçında gol atamadı. Rıza Çaılımbay da bordo-beyazlı takımla ilk maçına çıktı.

Süper Lig'de galibiyeti olmayan iki takım Alanyaspor ile Hatayspor'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı. İki takım 1'er puana razı oldu. Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor ile Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçına çıkan Hatayspor, zaman zaman tehlikeli pozisyonlar ürettiler. Ancak iki takım da gol bulamadı. Beraberliğin ardından Alanya 3, Hatay 2 puana ulaştı. Haftaya Alanyaspor, A.Demirspor'a konuk olacak. Hatay, Bodrum'u ağırlayacak.