Bodrum FK - Konyaspor CANLI İZLE (Bodrum FK - Konyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Bodrum FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BODRUM FK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Musah Muhammed, Gökdeniz, Samet, Fredy, Dimitrov, Puşcaş

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Umut.

BODRUM FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Konyaspor maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.