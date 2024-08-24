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Bodrum FK - Konyaspor CANLI İZLE (Bodrum FK - Konyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 3. hafta maçında Bodrum FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Süper Lig haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 21:42
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Bodrum FK - Konyaspor CANLI İZLE (Bodrum FK - Konyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Bodrum FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BODRUM FK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Musah Muhammed, Gökdeniz, Samet, Fredy, Dimitrov, Puşcaş

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Umut.

BODRUM FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Konyaspor maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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