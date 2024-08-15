Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı 16 Ağustos, 17 Ağustos Cumartesi, 18 Ağustos Pazar ve 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor, 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta, 18 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Hatayspor - Kasımpaşa ve Eyüpspor - Bodrum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Trabzonspor, ligde 2. haftayı BAY geçecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 2. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK