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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 09:57
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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı!

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı 16 Ağustos, 17 Ağustos Cumartesi, 18 Ağustos Pazar ve 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor, 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta, 18 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Hatayspor - Kasımpaşa ve Eyüpspor - Bodrum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Trabzonspor, ligde 2. haftayı BAY geçecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 2. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

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