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Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? - Trendyol Süper Lig

Sivasspor ile Trabzonspor Trendyol Süper Lig maçlarının ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise maçın detaylarını araştırıyorlar. Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 16:56 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 16:59
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Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? - Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 1. hafta müsabakasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Trabzonspor maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te beIN Sport 1'de canlı yayınlanacak.

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