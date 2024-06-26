Haberler Süper Lig TRANSFER HABERLERİİ | Bodrum FK Enes Öğrüce'yi açıkladı!

TRANSFER HABERLERİİ | Bodrum FK Enes Öğrüce'yi açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile anlaştığını duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 16:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİİ | Bodrum FK Enes Öğrüce'yi açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Altay forması giyen U18 Milli Takım futbolcusu Enes Öğrüce ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Enes Öğrüce'ye formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Futbola başladığı Altay'da profesyonel olan Enes, geçen sezon 1'inci Lig'de 12 maçta görev yapıp, 1 kez rakip fileleri sarstı. Bodrum temsilcisi, Zdravko Dimitrov ve Yusuf Sertkaya transferlerinin ardından üçüncü resmi imzayı Enes Öğrüce'ye attırmış oldu.

Vakıf Katılım
Gruptan nasıl çıkarız? İşte tüm ihtimaller
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'da taşlar yerinden oynayacak! 3 transfer, 3 ayrılık
Başkan Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile bir araya geldi
F.Bahçe'den o isme Alex kancası!
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den o isme Alex kancası!
"Bu çocuklar bizim çocuklarımız!"
Bursa lise taban puanları 2024 MEB LGS
Adana lise taban puanları 2024 MEB LGS
İzmir lise taban puanları 2024 MEB LGS
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu çocuklar bizim çocuklarımız!" "Bu çocuklar bizim çocuklarımız!" 16:23
Bodrum FK genç yeteneği açıkladı! Bodrum FK genç yeteneği açıkladı! 16:19
İngiliz devinden Arda Güler bombası! İngiliz devinden Arda Güler bombası! 16:08
Türkiye - Çekya maçı tüm detaylar! Türkiye - Çekya maçı tüm detaylar! 14:41
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 14:07
Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! 13:51
Daha Eski
Hangi pozisyonda görev alacak? Mercan açıkladı! Hangi pozisyonda görev alacak? Mercan açıkladı! 13:09
Mike Daum'un yeni adresi belli oldu! Mike Daum'un yeni adresi belli oldu! 12:56
Fırtına yeni sezona hazırlanıyor Fırtına yeni sezona hazırlanıyor 12:53
Çekya - Türkiye maçı yayın bilgileri! Çekya - Türkiye maçı yayın bilgileri! 12:38
G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! 12:21
Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! 11:36