Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek son takım bugün belli olacak. Hatayspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Konyaspor Süper Lig'de kalmak için mücadele verecek.