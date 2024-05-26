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Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu, 38. haftada oynanacak maçlarla sona erecek. Zirve hattında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışı sürerken küme düşme mücadelesi veren takımlar arasından alt lige gidecek sonuncu ekip de netlik kazanacak. Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Tümosan Konyaspor ligde kalmak için mücadele ediyor. İşte düşme hattında son durum...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 11:09
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Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek son takım bugün belli olacak. Hatayspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Konyaspor Süper Lig'de kalmak için mücadele verecek.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

İşte NTV'nin haberine göre tüm ihtimalleriyle ligde kalma olasılıkları:

Son haftaya 41 puanla 15. sırada giren Konyaspor'a ise kümede kalması için 1 puan gerekli.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

Yeşil beyazlı takıma ligde kalmak için Galatasaray maçında beraberlik yeterli olacak.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından Süper Lig'den düşen 4. ve son takım da belli olacak.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın düşme ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

Gaziantep FK, Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor kendi evine Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarından 1'er puan alırlarsa diğer maçlara bakmadan kümede kalacak.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

Hatayspor, kazandıktan sonra Ankaragücü'nün puan kaybetmesini veya Konyaspor'un yenilmesini bekleyecek.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

Ankaragücü'nün kümede kalması için Hatayspor'un puan kaybetmesi ya da Trabzonspor'u deplasmanda yenmesi gerekiyor.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

4'LÜ AVERAJ DURUMU

Ligde Gaziantep FK, Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor'un 41 puanda buluşma ihtimali bulunuyor. Bu durumda Gaziantep FK küme düşüyor.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller

4'LÜ AVERAJDA EN ÇOK PUAN TOPLAYANLAR

KONYASPOR
11 PUAN

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