Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! İşte tüm ihtimaller
Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu, 38. haftada oynanacak maçlarla sona erecek. Zirve hattında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışı sürerken küme düşme mücadelesi veren takımlar arasından alt lige gidecek sonuncu ekip de netlik kazanacak. Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Tümosan Konyaspor ligde kalmak için mücadele ediyor. İşte düşme hattında son durum...
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İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından Süper Lig'den düşen 4. ve son takım da belli olacak.
Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın düşme ihtimali bulunuyor.
Gaziantep FK, Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor kendi evine Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarından 1'er puan alırlarsa diğer maçlara bakmadan kümede kalacak.
Hatayspor, kazandıktan sonra Ankaragücü'nün puan kaybetmesini veya Konyaspor'un yenilmesini bekleyecek.
Ankaragücü'nün kümede kalması için Hatayspor'un puan kaybetmesi ya da Trabzonspor'u deplasmanda yenmesi gerekiyor.
4'LÜ AVERAJ DURUMU
Ligde Gaziantep FK, Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor'un 41 puanda buluşma ihtimali bulunuyor. Bu durumda Gaziantep FK küme düşüyor.
4'LÜ AVERAJDA EN ÇOK PUAN TOPLAYANLAR
KONYASPOR
11 PUAN
HATAYSPOR
9 PUAN
ANKARAGÜCÜ
8 PUAN
GAZİANTEP FK
3 PUAN
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