Haberler Süper Lig Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı kızıştı. İki takım da son maçlarını kazanarak zirve yolunda kayıp yaşamazken, fikstürleri ise merak edilmeye başlandı. İşte iki ezeli rakibin kalan maçları... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 13:05
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Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, Galatasaray 81 puanla zirvede yer alıyor. Cimbom, son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3'lük skorla mağlup etti.

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Sarı-kırmızılılar bu süreçte iç sahada 15'te 15 yaparken; dış sahada ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

30 hafta sonunda 79 puan toplayan F.Bahçe ise, son olarak Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Sarı-lacivertliler aynı süreçte deplasmanda 14 galibiyet, 1 beraberlik alırken; iç sahada ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Ligde son viraja girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü de merak edilmeye başlandı. İşte iki takımın kalan maçları...

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

31. HAFTA

F.Bahçe - A. Demirspor
G.Saray - Hatayspor

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

32. HAFTA

Alanyaspor - G.Saray
F. Karagümrük - F.Bahçe

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

33. HAFTA

G.Saray - Pendikspor
Sivasspor - F.Bahçe

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

34. HAFTA

A. Demirspor - G.Saray
F.Bahçe - Beşiktaş

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

35. HAFTA

G.Saray - Sivasspor
Konyaspor - F.Bahçe

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

36. HAFTA

F. Karagümrük - G.Saray
F.Bahçe - Kayserispor

Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

37. HAFTA

G.Saray - F.Bahçe

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