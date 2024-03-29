Haberler Süper Lig Gözü yüksekte

Gözü yüksekte

Zeqiri: İstanbulspor deplasmanına üç puan için gideceğiz. Ligdeki maçları tek tek ele almamız lazım. Olabildiğince yüksek puan toplamamız gerekiyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözü yüksekte

Süper Lig'in 31. haftasında salı günü deplasmanda İstanbul ile karşılaşacak Çaykur Rize'de Altin Zeqiri, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, "İstanbul maçına üç puan için gideceğiz" dedi. Kosovalı kanat oyuncusu Zeqiri, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de iyi bir yerde olduklarını ve daha iyi işler yapmak için çalıştıklarını söyledi. Lige İstanbulspor deplasmanı ile devam edeceklerini ifade eden 23 yaşındaki genç oyuncu, "İstanbulspor maçına iyi hazırlanıyoruz. İyi bir dönem geçiriyoruz. İstanbulspor maçına üç puan için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZE ULAŞMAMIZ GEREK

Bireysel anlamda ise son dönemdeki performansım beni de memnun ediyor" diyen Zeqiri, takım olarak sezon sonu hedeflerini konuştuklarına işaret ederek, "Ligdeki maçları tek tek ele almamız lazım. Bu maçlarda olabildiğince yüksek puan toplamamız gerekiyor. En iyi şekilde kalan maçları geçip hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Rizespor'un başarısına odaklandığını vurgulayan Zeqiri, "Takım olarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Kendimi değil, takımın geleceğini düşünüyorum. Önce bu yılı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Sonra bakarız" diye konuştu.

3+1 YILLIK İMZA ATTI

Çaykur Rizespor, Zeqiri'yi Finlandiya Veikkausliiga takımı FC Lahti'den aldı. 3+1 yıllık imza atan 23 yaşındaki sol kanat, kısa sürede etkili performansı ile taraftarın gönlünü kazandı. Rizespor ile 29 maça çıkan Zeqiri, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

DİĞER
Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup maçı canlı izle!
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında 'İstanbul' pazarlığı! İmamoğlu'ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş'a böyle el çektirdiler
Dario Osorio için olumlu rapor!
F.Bahçe'de futbolculardan flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Berkay’da sona doğru
G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (29 Mart 2024)
İstanbul namaz vakitleri 29 Mart Cuma
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berkay’da sona doğru Berkay’da sona doğru 07:37
A. Efes Baskonia'yı farklı yendi! A. Efes Baskonia'yı farklı yendi! 00:46
G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! 00:46
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme 00:46
İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! 00:46
Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" 00:46
Daha Eski
G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri 00:46
Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? 00:46
Transferde resmi açıklama! İşte yeni adresi Transferde resmi açıklama! İşte yeni adresi 00:46
Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Oosterwolde... Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Oosterwolde... 00:46
Yeni adresi şaşırttı! İşte bonservis bedeli Yeni adresi şaşırttı! İşte bonservis bedeli 00:46
F.Bahçe La Liga'da yer alabilecek mi? F.Bahçe La Liga'da yer alabilecek mi? 00:46