Gözü yüksekte

Süper Lig'in 31. haftasında salı günü deplasmanda İstanbul ile karşılaşacak Çaykur Rize'de Altin Zeqiri, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, "İstanbul maçına üç puan için gideceğiz" dedi. Kosovalı kanat oyuncusu Zeqiri, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de iyi bir yerde olduklarını ve daha iyi işler yapmak için çalıştıklarını söyledi. Lige İstanbulspor deplasmanı ile devam edeceklerini ifade eden 23 yaşındaki genç oyuncu, "İstanbulspor maçına iyi hazırlanıyoruz. İyi bir dönem geçiriyoruz. İstanbulspor maçına üç puan için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZE ULAŞMAMIZ GEREK

Bireysel anlamda ise son dönemdeki performansım beni de memnun ediyor" diyen Zeqiri, takım olarak sezon sonu hedeflerini konuştuklarına işaret ederek, "Ligdeki maçları tek tek ele almamız lazım. Bu maçlarda olabildiğince yüksek puan toplamamız gerekiyor. En iyi şekilde kalan maçları geçip hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Rizespor'un başarısına odaklandığını vurgulayan Zeqiri, "Takım olarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Kendimi değil, takımın geleceğini düşünüyorum. Önce bu yılı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Sonra bakarız" diye konuştu.

3+1 YILLIK İMZA ATTI

Çaykur Rizespor, Zeqiri'yi Finlandiya Veikkausliiga takımı FC Lahti'den aldı. 3+1 yıllık imza atan 23 yaşındaki sol kanat, kısa sürede etkili performansı ile taraftarın gönlünü kazandı. Rizespor ile 29 maça çıkan Zeqiri, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.