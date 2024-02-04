Bouly Junior Sambou, Konyaspor’da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Senegalli forvet Bouly Junior Sambou ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bouly Junior Sambou'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli forvet, 2023-2024 sezonunda takımıyla 23 resmi maça çıktı. Sambou, yeşil-beyazlı ekipte 25 numaralı formayı giyecek.