Hatay nihayet

Süper Lig'de zirve yarışındaki Galatasaray'ı yendikten sonra galibiyete hasret kalan Hatayspor, Akdeniz derbisinde konuk olduğu Adana Demirspor'u tek golle geçerek özlemi bitirdi: 1-0. İlk yarı biterken Hatayspor'un etkili adamı Bashiru, soldan kale sahasına doldurdu. Topu uzaklaştırmak isteyen Luis Nani, ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı. İlk yarı 44. dakikada gelen bu golle sona erdi: 0-1.

KARAMAN 3'TE SIFIR

Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile ligde üçüncü maçına çıkan Adana Demirspor, yine galip gelemezken, haftayı 31 puanla kapattı. Ligde 10 hafta aradan sonra galibiyetle tanışan Hatayspor ise 25 puana yükselerek düşme hattının üstüne çıktı. Adana Demispor'da Semih Güler, 90+6'da kırmızı kart gördü. Adana Demirspor haftaya Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlayacak.