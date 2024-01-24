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Gaziantep FK 1 - 1 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Tümosan Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Her iki takımın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 19:10
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Gaziantep FK 1 - 1 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

53. dakikada Gaziantep FK'nin kullandığı serbest vuruşunda Mirza Cihan'ın ceza sahası içerisine ortasına Nkoulou'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

83. dakikada ev sahibi takımın atağında Prip'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Cicaldau'nun kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

90. dakikada konuk ekipte köşe vuruşunu kullanan Soner Dikmen'in ortasına iyi yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda kaleci Nita gole izin vermedi.

90+4. dakikada Konyaspor'un atağında Cicaldau'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Soner Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler:Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp (Dk. 60 İlker Karakaş), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Morais (Dk.77 M'Bakata), Mirza Cihan (Dk.60 Sorescu), Markovic, Ogün Özçiçek, Nkoulou

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Muric (Dk.61 Prip), Cicaldau, Guilherme, Metehan Mert, Cikalleshi (Dk.61 Yunus Mallı), Ahmet Oğuz (Dk.61 Kahraman Demirtaş), N'Zonzi, Moreno (Dk. 72 Oğulcan Ülgün)

Goller: Dk. 31 Metehan Mert (Kendi kalesine) (Gaziantep FK), Dk. 42 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Özçiçek, Dk.85 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 88 Deniz Ertaş, Dk.90 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

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