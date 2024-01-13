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MKE Ankaragücü 3 - 1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden MKE Ankaragücü, rakibini 3-1 mağlup ederek 6 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 15:27 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 15:53
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MKE Ankaragücü 3 - 1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek, 6 maç sonra 3 puana ulaştı.

Eryaman Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı, 1-0 geri düşmesine rağmen Bosna Hersekli oyuncuları Mujakic ve Bajic'in golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, ligde uzun bir aradan sonra galibiyet sevini yaşadı.

Bu maç öncesi son galibiyetini ligin 13. haftasında 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla elde eden başkent ekibi, daha sonraki 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 yenilgiyle 5 puan alabilmişti.

Yaklaşık 2 ay sonra maç kazanan MKE Ankaragücü, puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa ise üst üste ikinci yenilgisini yaşayarak 26 puanda kaldı.

İÇ SAHADA 2.5 AY SONRA GALİBİYET

MKE Ankaragücü, sahasında 2,5 ay sonra galip geldi.

Eryaman Stadı'nda ligde son olarak 29 Ekim 2023'te Yılport Samsunspor karşısında 2-0'lık skorla galip gelen MKE Ankaragücü, sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı mağlup ederek iç sahadaki 5 maçlık galibiyet hasretini de noktaladı.

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