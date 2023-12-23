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VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. VavaCars Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede Ali Şansalan düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 15:53
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VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor.

Son 2 maçını kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ile 4 maçtır galibiyet hasreti çeken Gaziantep FK, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Güven, Lasagna, Ceccherini, Shukurov.

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Jevtovic, Gradel, Mustafa, M'Bakata, Markovic, Ogün, N'Koulou, Dragus.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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