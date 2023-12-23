VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor.
Son 2 maçını kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ile 4 maçtır galibiyet hasreti çeken Gaziantep FK, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Güven, Lasagna, Ceccherini, Shukurov.
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Jevtovic, Gradel, Mustafa, M'Bakata, Markovic, Ogün, N'Koulou, Dragus.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.