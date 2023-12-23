EMS Yapı Sivasspor - İstanbulspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başladı.
Bu sezon sahasında 3 puan sevinci yaşayamayan EMS Yapı Sivasspor ile Ligin dibine demir atan İstanbulspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
EMS YAPI SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak, Barrow, Manaj.
İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Ali, Vorobjvas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.
EMS YAPI SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
EMS Yapı Sivasspor - İstanbulspor maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.