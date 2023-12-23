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EMS Yapı Sivasspor - İstanbulspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18.. hafta heyecanı başladı. EMS Yapı Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Mert Güzenge düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 14:01
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EMS Yapı Sivasspor - İstanbulspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başladı.

Bu sezon sahasında 3 puan sevinci yaşayamayan EMS Yapı Sivasspor ile Ligin dibine demir atan İstanbulspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EMS YAPI SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak, Barrow, Manaj.

İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Ali, Vorobjvas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.

EMS YAPI SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

EMS Yapı Sivasspor - İstanbulspor maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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